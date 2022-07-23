Сыр из России получил золотую медаль в Греции за «исконно греческий вкус»

Российский сыр получил золотую медаль греческой гастрономической организации Greek Taste Beyond Borders в номинации «Исконно греческий вкус», сообщает РИА «Новости».

Наградой был отмечен сыр, сделанный по греческой технологии фета. По словам его производителей, группы компаний «Дружба», при изготовлении продукта соблюдается технология, которая применяется в самой Греции.

«Но самое интересное это то, что мы возрождаем традиции, которые существуют на территории Российской Федерации с III-IV веков до нашей эры», — рассказал руководитель группы компаний «Дружба» из Нижегородской области Юрий Илиади.

По его словам, идея посоревноваться с греческими производителями сыра поначалу казалась абсурдной.

«Это все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром. Но, наверное, у нас получилось, потому и получили золотую медаль», — прокомментировал производитель.

Ферма «Дружба» была основана три года назад, в настоящее время предприятие выпускает около 60 тонн сыра за сезон, но готовится к расширению, запуску серийного производства и планирует изготавливать около 200 тонн сыра.

Ранее на сыроварне в Калужской области заявили о готовности заменить импортные сорта сыра.