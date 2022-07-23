В США легкомоторный самолет упал в океан

22 июля 2022 года на Юге Калифорнии легкомоторный самолет упал в океан, пилота спасли, сообщает Fox News.

Авария произошла около 13:30, когда на пляже проходил чемпионат Калифорнийской ассоциации спасателей по серфингу среди юниоров. Инцидент произошел во время перерыва, поэтому в океане не было людей.

Спасатели и некоторые отдыхающие поплыли по направлению к самолету, чтобы помочь пилоту выбраться. В результате инцидента мужчина не пострадал.

Сообщается, что самолет пролетал над пляжем с баннером.

Причины аварии не известны. Легкомоторное воздушное судно практически не пострадало, его временно оставили на берегу.

Ранее в Египте упал воздушный шар с туристами.