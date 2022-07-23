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Россиянам рассказали о влиянии кошмаров на качество сна

Сомнолог Бузунов рассказал, как кошмары влияют на качество сна

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Freepik.com

Врач-сомнолог Роман Бузунов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, рассказал о влиянии кошмаров на качество сна. Об этом сообщает RT.

Как указал специалист, сновидения, включая кошмарные — это перерабатывание накопленной информации. Он пояснил, что наблюдаются следующие процессы: формирование долговременной памяти, адаптация к окружающей среде, поиск решений, как действовать дальше.

«Поэтому проигрывая ситуацию в кошмарных сновидениях, мозг ищет для себя решение, как он бы в ней действовал: убегал, догонял, боролся», — продолжил эксперт.

Он также выразил мнение, что если периодически снятся разносюжетные кошмары, их можно считать «неким адаптационным элементом».

Вместе с тем сомнолог предупредил, что кошмары могут стать частыми и уже «истощать нервную систему, быть навязчивыми», если стрессовая нагрузка у человека чрезвычайна.

По его словам, такой тип кошмаров является «самым плохим».

«Он часто описывается в фильмах: человек попадает в автокатастрофу, а ему потом каждую ночь снится, как он попадает в эту автокатастрофу. Мозг обращается к этой ситуации, не может к этому адаптироваться, не может принять решение, как действовать дальше, в ужасе просыпается, так и не найдя никакого решения», — рассказал врач.

Он отметил, что это уже проблема, которая вызывает тревоги, депрессии. При их появлении Бузунов порекомендовал обратиться к специалисту.

Ранее британские ученые провели исследование и выяснили, что тревожные сны могут быть предвестниками болезни Паркинсона.

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