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В Диксоне предложили установить автомат для сбора банок с изображением спасенной медведицы

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В поселке Диксон Красноярского края, где накануне спасли белую медведицу, предложили бесплатно установить фандомат, чтобы избежать других ситуаций с травмированием животных. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании Ecoplatform.

Фандомат — это автомат для сбора алюминиевых банок и пластиковых бутылок. Люди могут сдать отход, бросив его в приемное окно, материалы будут отправлять на переработку и в дальнейшем использовать в качестве упаковки, строительных материалов и спецодежды.

«История в Диксоне случилась потому, что кто-то в очередной раз выбросил мусор в неположенном месте. Страшно представить, сколько животных каждый день страдает от человеческой безответственности. Из-за пластиковых бутылок в океане гибнут рыбы и млекопитающие. Мы предлагаем жителям поселка фандомат, который поможет не допустить повторения страшного инцидента», — отметили в компании.

Ecoplatform заявила, что обслуживание аппарата, расходы на вывоз и переработку мусора она может взять на себя. Также на фандомат будет нанесено изображение медведицы, чтобы напоминать людям о миссии проекта.

21 июля ветеринары помогли медведице Монеточке, у которой в пасти застряла банка сгущенки, позже животное вывезли в естественную среду обитания с запасом рыбы.

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