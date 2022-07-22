Женщина избила собутыльницу стаканом в Саратовской области

Жительница Ленинского района Саратовской области заявила в полицию на свою соседку, которая избила ее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в квартире потерпевшей на Гвардейской улице. Знакомые вместе распивали алкогольные напитки ранним утром и поссорились. Тогда злоумышленница взяла находившийся под рукой стакан и избила потерпевшую.

В результате женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, резаную рану лба, также у нее были зафиксированы ссадины на руках, ногах и груди.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемую задержали и доставили в отделение, ею оказалась 37-летняя женщина, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Расследование продолжается.

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