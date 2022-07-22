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Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона за фейки о ВС РФ и экстремизм

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@gordondmytro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за распространение ложной информации о российской армии и создание экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда подчеркнули, что 22 июля было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры в отношении Дмитрий Гордона в виде заключения под стражу сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории РФ.

Украинский журналист обвиняется в совершении преступлений, которые предусмотрены по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти), ч. 2 ст. 282 (организация деятельности экстремистской организации), ч. 2 ст. 354 (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны), заявили в пресс-службе суда.

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указывают в ведомстве причину розыска. Из-за нарушения какой статьи Уголовного кодекса РФ разыскивается Гордон, не уточняется.

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