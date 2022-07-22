Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Виленско-Литовской епархии назвали «абсурдной» возможность визита Патриарха Кирилла... 15:28
СМИ: офис Зеленского не предоставил указ о лишении Коломойского гражданства 15:24
Ростуризм предупредил о невозможности снять деньги с карты «Мир»... 15:20
В Магадане 10-летняя девочка спряталась в заброшенном здании из-за ссоры... 15:20
В Запорожье демонтировали установленный более 20 лет назад памятник Пушкину 15:15
Княгиня Монако Шарлен посетила дом престарелых в платье за £4350 15:13
Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ограничений по COVID-19 15:11
Роспотребнадзор сообщил о семи случаях заражения подвариантом COVID-19 «кентавр» 15:10
Зоологи сняли на видео громко «кричащих» скатов 15:10
В Турции скончались 50 российских туристов за полгода 15:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Карелии осужден мужчина, который зарезал бывшую подругу на глазах у ее сына

close
100%
Depositphotos

В Карелии местного жителя признали виновным в совершении убийства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.

Выяснилось, что преступление было совершено в апреле 2022 года. Нетрезвый подсудимый пришел к бывшей сожительнице выяснять отношения. Пара поссорилась, и злоумышленник, схватив нож, не менее 9 раз ударил жертву в область различных частей тела. Она скончалась.

В это время из школы вернулся 15-летний сын женщины, он незамедлительно вызвал сотрудников правоохранительных органов.

В ходе заседания подсудимый полностью признал вину, добавив, что не может назвать причину конфликта, поскольку в момент совершения преступления был пьян.

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд приговорил фигуранта уголовного дела к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что мужчина направил пистолет на девушку, не поблагодарившую за открытую ей дверь.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть