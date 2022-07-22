В Карелии осужден мужчина, который зарезал бывшую подругу на глазах у ее сына

В Карелии местного жителя признали виновным в совершении убийства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.

Выяснилось, что преступление было совершено в апреле 2022 года. Нетрезвый подсудимый пришел к бывшей сожительнице выяснять отношения. Пара поссорилась, и злоумышленник, схватив нож, не менее 9 раз ударил жертву в область различных частей тела. Она скончалась.

В это время из школы вернулся 15-летний сын женщины, он незамедлительно вызвал сотрудников правоохранительных органов.

В ходе заседания подсудимый полностью признал вину, добавив, что не может назвать причину конфликта, поскольку в момент совершения преступления был пьян.

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд приговорил фигуранта уголовного дела к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что мужчина направил пистолет на девушку, не поблагодарившую за открытую ей дверь.