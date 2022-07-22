В Пензе собака не пускала к хозяину приехавших на вызов врачей скорой помощи

В Пензе врачи скорой медицинской помощи не могли попасть к больному из-за агрессивной собаки. Об этом сообщает портал Пенза Взгляд со ссылкой на пресс-службу городского пожарно-спасательного центра.

Инцидент произошел 21 июля 2022 года. Медики прибыли на вызов в частный дом, расположенный на Набережной реки Мойки, однако не смогли зайти к пациенту, поскольку их не пускала охранявшая дом собака.

Сотрудники «скорой» позвонили в дежурную часть, откуда к ним направили специалистов из Пензенского пожарно-спасательного центра. Прибывшие на место спасатели увели животное в надворную постройку, и врачи смогли оказать пациенту необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что житель Челябинской области съел собаку друга, устав за ней ухаживать.