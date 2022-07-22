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Спрос на рынке труда упал до уровня пандемии и самоизоляции

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Образовательная компания Нетология и российская платформа онлайн-рекрутмента hh.ru провели совместное исследование изменений на рынке труда, которые происходили с конца февраля 2022 года. В основу легли аналитические данные о динамике активных вакансий и резюме. Результаты имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

С конца февраля 2022 года количество вакансий на рынке труда стремительно снижалось, достигнув своего пика в мае (-25%). Такое падение наблюдалось в мае 2020 года — в разгар пандемии и самоизоляции падение составляло -18%. В июне 2022 года снижение количества вакансий относительно начала года замедлилось и составило -17%. И в сравнении с аналогичным периодом в 2020 году это восстановление происходит медленнее.

В июне снижение спроса продолжалось в трех сферах — госслужба и НКО (-19%), безопасность (-14,2%), наука (-1,1%). Сильнее всего вырос спрос на специалистов в страховании (+31,3%), добыче сырья (+15,5%), маркетинге, рекламе и PR (+15,5%). В сфере ИТ динамика вакансий стабильная и показывает небольшой рост (1,3%).

За год сильнее всего число вакансий упало в сферах страхования (-86%), госслужбы и НКО (-81%). автобизнесе (-73%), банков, инвестиций и лизинга (-64%), управления персоналом (-51%). Примечательно, что по сравнению с прошлым годом ИТ-сфера также лишилась каждой пятой вакансии (-21%).

Ранее рекрутер дала советы, как закрепиться на работе во время испытательного срока.

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