ТАСС: в Красноярском крае задержан министр транспорта региона Димитров

В Красноярском крае задержан министр транспорта региона Константин Димитров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пока задержан», — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержание связано с проектом строительства метрополитена в Красноярске.

11 июля был арестован по подозрению в превышении служебных полномочий бывший глава казенного учреждения «Краевое транспортное управление», выступавшего заказчиком проектировки метрополитена в Красноярске.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель главы Росприроднадзора, экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь был задержан из-за возможной причастности к хищению денег, выделенных на строительство красноярского метро.

До этого стало известно, что Митволь был задержан по делу о хищении 900 млн руб. По данным РБК, его задержали сотрудники ФСБ во Внуково при попытке отправиться в Дубай.