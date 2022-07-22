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ВОЗ заявила о гибели более 1700 человек в Испании и Португалии из-за жары

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Emilio Morenatti/AP

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что аномальная жара в Португалии и Испании привела к смерти как минимум 1700 человек.

«За последние десятилетия сотни тысяч людей погибли в результате экстремальной жары во время продолжительных волн тепла, во время которых часто начинаются лесные пожары. В этом году мы уже стали свидетелями более 1700 ненужных смертей во время нынешней жары только в Испании и Португалии», — говорится на сайте организации.

Также Клюге выразил обеспокоенность, что лесные пожары уже добрались до севера, вплоть до Скандинавии, а в Лондоне огонь уничтожил 41 дом.

Ранее сообщалось, что жара в Дании побила июльский температурный рекорд, зафиксированный 81 год назад.

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