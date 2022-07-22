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Спасенную от банки сгущенки медведицу вернули в среду обитания с запасом рыбы

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Светлана Радионова/Telegram

Медведица Монеточка, которую ранее в Красноярском крае ветеринары спасли от застрявшей во рту банки, вывезена в естественную среду обитания с запасом рыбы. Об этом сообщила компания «Норникель» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что животное транспортировали на 60-100 километров от Диксона. Рыба Монеточке была оставлена, поскольку она пока не сможет самостоятельно охотиться.

Накануне на севере Красноярского края спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки. Животное мучалось более суток. Для проведения операции из Москвы вылетела группа специалистов с главным ветврачом столичного зоопарка. Выяснилось, что пострадавшая – молодая медведица, ее решили назвать Монеточкой. Ей приготовили 50 кг рыбы для последующей реабилитации.

Ранее ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, почему спасать белого медведя направили специалиста из Москвы.

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