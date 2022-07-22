Строители из России проводят ремонт в больнице в городе Счастье Луганской области.

«Строители из РФ капитально ремонтируют больницу в Счастье. В медицинском учреждении не проводили никаких ремонтных работ около двадцати лет», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В ведомстве добавили, что 10 февраля 2022 года киевские силовики обстреляли корпуса медучреждения из реактивных систем залпового огня «Град».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса от украинской агрессии.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Участники переговоров по урегулированию конфликта с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Киевские силовики постоянно нарушали условия перемирия, открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и танков.