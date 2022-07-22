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Минобороны вывезло из Сирии 11 российских детей

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Одиннадцать детей — граждан России — в пятницу, 22 июля, вывезли из Сирии в Россию бортом Министерства обороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Сегодня ночью бортом Минобороны России из Сирии сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка привезли на родину еще одиннадцать российских детей. Все они временно размещены в одной из федеральных медицинских клиник в Москве, где пройдут необходимые обследования и получат первичную психологическую помощь. После ребята будут переданы в семьи своих родственников», — указано в сообщении.

Начиная с 2018 года, из Сирии и других «горячих точек» Ближнего Востока в Россию были возвращены 385 российских детей. На данный момент, готовы документы еще 137 детей. Отмечается, что в базе данных по разыскиваемым российскими гражданами детям значатся еще около тысячи дел.

Ранее 26 российских детей были доставлены из Сирии в Подмосковье.

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