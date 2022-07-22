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Блогер показал, как в Средней Азии варят молоко в говяжьих легких

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Best Ever Food Review Show/YouTube

Видеоблогер Сонни в рамках шоу Best Ever Food Review Show на видеохостинге YouTube отправился в Узбекистан и показал зрителям особенности местной кухни.

Блогеру удалось попробовать много блюд, которыми славится кухня Средней Азии, однако больше всего его впечатлило то, как местные едят молоко, которое варится в говяжьих легких.

«Это настолько уникальная вещь, что у нее даже нет названия. Тем не менее, это — одно из достояний кухни Ферганской долины», — сообщил Мухмаджон, работник Тандор кебоб, одного из ресторанов, где готовят это блюдо.

При этом, процесс приготовления не так прост. Молоко сначала смешивают с луком, а потом в легкое кладут кусок теста, чтобы молоко не вытекло.

После этого в легкое добавляют куски моркови, приправы и подсолнечное масло, а затем — кипятят в течение двух часов.

По советам местного гида, Сонни съел кусок сварившегося легкого вместе с лимоном и куском сосиски.

«Вкус очень необычный, и в то же время, — замечательный!», — резюмировал он.

Ранее в Турции обвинили Грецию в присвоении себе блюд национальной кухни.

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