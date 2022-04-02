Тело мужчины обнаружено в реке на северо-западе Москвы

Тело мужчины найдено в Москве-реке недалеко от улицы Исаковского, в столичном районе Строгино. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительный органах.

Отмечается, что это мужчина 35-40 лет, одетый в черные брюки и кофту. Его нашли в 10 метрах от правого берега.

На место происшествия направлены сотрудники полиции. Личность погибшего устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде нашли мертвой семью из четырех человек.

В начале марта на складе в Москве обнаружили тела четырех рабочих без признаков насильственной смерти.

2 марта на юго-западе Москвы были найдены два обгоревших тела.

Сообщалось, что тела обнаружил местный житель, который утром вышел на прогулку с собакой. По предварительным данным, они сильно обезображены и расчленены. По данным полиции, с жертвами могли расправиться в другом месте, а в лесополосу привезли, чтобы сжечь.