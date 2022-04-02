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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Врач заявила, что заражение COVID-19 увеличивает шансы развития туберкулеза

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Антон Вергун/РИА «Новости»

Главный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева рассказала, что в России существенно снизилась заболеваемость туберкулезом, однако коронавирусная инфекция может спровоцировать его распространение. Об этом пишут «Известия».

Врач отметила — за последние пять лет заболеваемость туберкулезом в России снизилась на 42%, смертность — на 30%, и, вероятно, тенденция к снижению заболеваемости сохранится в будущем. По ее словам, в России — хорошо организованная противотуберкулезная служба, которой нет больше нигде в мире.

Однако в связи с пандемией COVID-19 в России была приостановлена диспансеризация, во время которой специалисты могли выявлять заражения туберкулезом. К тому же COVID-19 ослабляет иммунную систему, подвергая организм риску заражения другими инфекциями.

«Коронавирус поражает легочную ткань, и возбудитель туберкулеза, палочка, которая могла всю жизнь «проспать» в организме, активизируется», — предупредила Васильева.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог и профессор Петр Чумаков спрогнозировал срок окончания пандемии COVID-19.

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Коронавирус 2019-nCoV
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