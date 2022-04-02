Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36
50-летняя женщина решила выносить ребенка для собственной дочери 09:30
В Японии выступили за усиление санкций против России 09:19
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15
Майгуров — о настроении биатлонистов сборной России: не все супероптимистичны 09:14
Клишас анонсировал рассмотрение поправок в УК о наказании за исполнение... 09:00
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53

Гинцбург: детям пока следует ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что детям нужно ревакцинироваться раз в полгода, но если штамм коронавируса будет меняться медленнее, то и срок между прививками увеличится. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Исходя из общих соображений, конечно, тоже раз в полгода. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что возникает встречный вопрос: как часто будет меняться штамм», — рассказал Гинцбург.

По его словам, в настоящий момент никто точно не знает, как часто будет меняться штамм коронавируса. Если это будет происходить с такой же частотой, как в настоящее время, то нужно ревакцинироваться раз в полгода, а если реже, то и реже прививаться.

Ранее Гинцбург заявил, что исследования вакцины от коронавируса «Спутник М», предназначенной для детей в возрасте от шести до 11 лет, пройдут в Москве в конце следующей недели.

По словам Гинцбурга, исследования с участием детей данной возрастной категории пройдут так же, как и с участием подростков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть