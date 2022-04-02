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Врач назвал опасное последствие из-за переедания сладкого

Врач Болибок: переедание сладкого может привести к метаболическому синдрому

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что чрезмерное употребление сладкого может привести к развитию метаболического синдрома, который ведет к сахарному диабету, атеросклерозу, жировой дистрофии печени и панкреатиту. Об этом сообщает URA.RU.

«У человека из-за переедания сладкого может развиться метаболический синдром, который начинается с нарушения толерантности к глюкозе. Это в свою очередь может привести к набору избыточного веса, а дальше к развитию сахарного диабета, атеросклероза, жировой дистрофии печени, панкреатиту. Одним из симптомов этого является булимия, когда человек начинает есть без остановки», — рассказал Болибок.

По его словам, чтобы избежать переедания сладких продуктов, следует соблюдать нормы пищевого потребления, которые определяются ростом, весом, индексом массы тела и трудовыми энергозатратами.

Ранее врач-эндокринолог Илона Мирзоян напомнила о вреде сахара и назвала полезные варианты его замены. По ее словам, лучше отказаться от сахара, добавляемого еду, и вместо этого употреблять ягодные и фруктовые пюре.

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