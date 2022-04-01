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42-летнюю учительницу посадили за сексуальную связь со школьницей

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В Британии 42-летнюю учительницу частной школы Николу Парк приговорили к двум с половиной годам заключения за совращение несовершеннолетней ученицы, сообщает MailOnline.

Известно, что ученица обратилась к Николе Парк за помощью, так как оказалась в тяжелой жизненной ситуации. По версии следствия, учительница воспользовалась моментом и побудила несовершеннолетнюю вступить в сексуальные отношения, которые продлились с 9 декабря 2016 до 14 апреля 2019.

На момент начала связи школьнице было 15 лет.

В итоге их отношения закончились, когда девочка уехала учиться в вузе. Однако учительницу это не устроило, поэтому она начала психологически давить на свою ученицу. В результате этого девушка обратилась к психологу, на приеме у которого и выяснилась причина. Она рассказала врачу о своем опыте, что затем привело к возбуждению уголовного дела. У ученицы взяли анализы, чтобы подтвердить сексуальный контакт, а также обыскали дом Парк — место, где все происходило.

Никола Парк признала свою вину. Ее адвокат заявила, что женщина больше не будет работать учительницей. Суд приговорил обвиняемую к 27 месяцам заключения.

Ранее на Урале врача и бывшего военного заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней.

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