Школьник нашел 800-летнюю печать и продал ее за $5000

Школьник из Англии нашел с помощью металлоискателя 800-летнюю печать монастыря и продал ее за $5000, пишет издание GoodNewsNetwork.

10-летний Джордж Хендерсон был вместе со своим отцом Полом на благотворительных раскопках, когда наткнулся на овальную печать монастыря. На реликвии, которой около 800 лет, нанесено изображение Девы Марии с младенцем на руках.

Джордж с родителями решили выставить находку на аукцион, и она привлекла внимание коллекционеров. Реликвию приобрел частный покупатель, заплативший за нее $5239. Школьник решил, что поделится прибылью с фермером, на чьем участке и была найдена печать.

«Это исключительная находка. Обнаружить что-то подобное, когда тебе всего десять лет, просто поразительно», — прокомментировал оценщик аукциона Адам Стейплс.

Ранее другой мужчина из Англии откопал в своем саду римское кольцо возрастом 2000 лет.