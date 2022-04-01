Пожар в трех резервуарах с топливом удалось потушить на нефтебазе в Белгороде

Пожар, происходивший в трех резервуарах (из шести) с топливом на нефтебазе в Белгороде удалось потушить, заявили в экстренной службе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным спасателей, в горящих контейнерах находятся бензин и дизельное топливо.

«Пожар в трех резервуарах с нефтепродуктами полностью ликвидирован, продолжается тушение еще трех резервуаров», — уточнил агентству представитель экстренных ведомств.

Поясняется, что все еще сохраняется угроза перехода огня на один резервуар, где 2 тыс. куб. дизельного топлива.

Из соседних домов пришлось эвакуировать 43 человека. В ликвидации горения задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством на 5 т.

Ранее стало известно, что в результате пожара на нефтебазе в Белгороде возникла угроза распространения огня.

Также на нефтебазе в Белгороде пострадали двое рабочих.