Москвичам рассказали, когда закончится снег

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, когда в Москве прекратятся осадки. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас уже на юге Московской области идет мокрый снег, эта зона осадков смещается к северу. И вечером снег начнется уже в Москве, он продлится всю ночь и большую часть дня завтра», — заявил он.

По прогнозам синоптика, осадки прекратятся только в воскресенье, 3 апреля.

Днем в Москве будет +2...+4°C, по области — -1...+4°C. Также ожидается северо-восточный ветер 5-10 м/с, атмосферное давление будет понижаться.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщал, что апрель в средней полосе России начнется с очень ненастной погоды из-за прихода средиземноморского циклона «Катарина». По его словам, 2 апреля в столице выпадет до 12-14 миллиметров мокрого снега. Это близко к рекорду этого дня в 1972 году, когда выпало 15,5 миллиметра осадков.