К тушению нефтебазы в Белгороде привлекли пожарный поезд и более 170 спасателей

На тушении пожара на нефтебазе в Белгороде работают более 170 спасателей, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«На месте пожара в Белгороде проводится наращивание сил и средств. На данный момент более 170 человек и 50 единиц техники. Привлечен пожарный поезд, он осуществляет перекачку воды в пожарные автоцистерны», — заявили в ведомстве.

По данным источника в экстренных службах, сейчас горят восемь резервуаров с топливом по 2 тысячи кубометров, есть угроза дальнейшего распространения огня.

Администрация города проводит эвакуацию граждан, живущих по соседству с нефтебазой.

Ранее губернатор Белгородской области заявил, что пожар на нефтебазе произошел в результате авиаудара двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. В результате произошедшего жертв нет.