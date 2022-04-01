В результате пожара на нефтебазе в Белгороде пострадали двое рабочих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть пострадавшие. Два человека. Это работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает», — рассказал он.

По словам Гладкова, власти начали расселять жителей трех близлежащих улиц в более безопасное место.

Ранее сообщалось, что на место инцидента выехали сотрудники экстренных служб.

27 марта сообщалось, что в Волгограде сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства взрыва на заводе компании «Русхимпром» в Тракторозаводском районе, в результате которого минувшей ночью погиб рабочий.

До этого на Амурском газоперерабатывающем заводе около города Свободного произошел взрыв на одной из установок, который привел к возникновению пожара.