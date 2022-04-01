Женщина установила рекорд по количеству съеденных наггетсов за минуту

Жительница Англии установила мировой рекорд по количеству съеденных куриных наггетсов за минуту, сообщает LADBible. Как рассказала женщина, побить предыдущее достижение ей помогли упорные тренировки.

Лия Шуткевер установила рекорд, съев 19 наггетсов за 60 секунд, побив предыдущее достижение, однако британке не привыкать быть на вершине кулинарного Олимпа. За ее плечами 27 мировых рекордов Гиннеса, связанных с едой.

Шуткевер призналась, что планировала съесть 20 наггетсов, однако поняла, что последний кусок не осилит физически. Этот факт ее разочаровал, но она все равно довольна достижением.

«У меня остался один наггетс в тарелке. Честно говоря, я разочарована этим», — прокомментировала британка.

Британка постоянно совершенствует свои навыки, тренируется и готовится к новым вершинам. Правда, пока Лия не сообщила, какой рекорд у нее на очереди.

Ранее девочка, евшая 10 лет только наггетсы, избавилась от зависимости с помощью гипноза.