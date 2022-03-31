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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Госдепартамент вновь призвал американцев покинуть Украину и Россию

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Гражданам США, находящимся на Украине или в России, следует немедленно покинуть эти страны. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге.

«Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов <…>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане немедленно покинули Россию и Украину», — сказал представитель Госдепартамента США.

Ранее посол США в России Джон Салливан призвал американских граждан немедленно уехать из РФ или продумать план, как они смогут обходиться без помощи посольства.

Американцам, которые решат отправиться на Украину, Госдепартамент рекомендовал составить завещание и план похорон. Также отправляющимся на Украину советуют оставить важные документы и контакты с близкими, а также «образцы ДНК у своего поставщика медицинских услуг на тот случай, если вашей семье будет необходимо получить к ним доступ».

22 февраля сотрудники посольства Соединенных Штатов, а также их коллеги из Австралии, переехавшие из Киева во Львов, покинули Украину.

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