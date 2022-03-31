«Пятерочка» открыла восемнадцатитысячный магазин в России

В только открывшемся магазине помимо основного ассортимента представлена и продукция местных производителей. Причем в некоторых категориях доля локальных товаров достигает даже 70%.

Как отмечают в пресс-службе ритейлера, «Пятерочка» продолжает развиваться, ориентируясь на спрос и покупательские возможности. В текущей экономической ситуации сеть усиливает фокус на качество, доступность и низкие цены.

«Продуктовый ритейл сегодня – это одна из важнейших отраслей. Мы обеспечиваем население продуктами питания и товарами первой необходимости. Мы пересмотрели наше ценностное предложение с акцентом на тех покупателей, для которых главным ориентиром при покупках является цена. Со своей стороны, мы сейчас делаем все возможное, чтобы сдержать свои обещания, и цены на полке оставались доступными и выгодными для наших гостей», — отметил генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Владислав Курбатов.

В широком ассортименте торговой сети особое внимание уделяется категории «фреш» — в новой «Пятерочке» даже оборудована специальная «арена свежести». В интересах потребителей закупка части овощей и фруктов, например, производится напрямую у местных производителей. А для ряда социально значимых товаров действует ограниченная торговая наценка, которая не превышает 5%.

Также здесь представлен значительный ассортимент готовых завтраков, обедов, ужинов, закусок и заготовок из теста для домашнего приготовления. Есть и собственная пекарня, ставшая уже отличительным знаком ритейлера. Не удивительно, ведь в прошлом году гости магазинов купили почти 85 тысяч тонн хлебобулочной продукции собственного производства.

Помимо обеспечения горожан продовольствием и повседневными товарами, ритейлер создает и необходимые области рабочие места. Например, в новом магазине трудоустроено 22 человека, а всего в регионе в торговой сети заняты 2030 человек.

В целом, по словам Курбатова, «Пятерочка» осознает большую социальную ответственность и предлагаем работу тем, кто переживает сейчас непростые времена. К примеру, уже проработана и внедряется инструкция по упрощенному приему на работу беженцев, которые могут занять вакантные должности в магазинах, расположенных в городах временного проживания.