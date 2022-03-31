На западе Украины предложили национализировать 176 вагонов и цистерн из РФ и Белоруссии

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) об инициировании процедуры национализации более сотни вагонов и цистерн в Ивано-Франковской области, принадлежащих предпринимателям из РФ и Белоруссии.

«Работники ГБР во время оперативных мероприятий обнаружили в Ивано-Франковской области 176 железнодорожных вагонов и цистерн, владельцами которых являются бизнесмены из Белоруссии и России. Стоимость имущества составляет почти 264 млн гривен (около $9 млн)», — отметили в ГБР.

В ведомстве отметили, что руководители области получили предложение о национализации имущества и передачи его на нужды украинской армии.

Ранее компания «Укрзализныця» [«Украинские железные дороги»] запустила процесс национализации российских вагонов, находящихся на территории страны.

Также в Крыму сообщили, что квартира президента Украины Владимира Зеленского попадет в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации на территории полуострова.