Кабмин разрешил бесплатно учиться в России отчисленным из европейских вузов студентам

Правительство России разрешило бесплатно обучаться в российских вузах соотечественникам, которые были безосновательно отчислены из европейских вузов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Вступительные испытания для таких студентов будут проходить в упрощенном порядке, который определит сам университет.

«Курс, на который может быть зачислен студент, будет определяться индивидуально с учетом его достижений. В этом случае он будет принят в порядке перевода. Студенты смогут учиться на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. При этом стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счет вуза», — говорится в публикации на сайте кабмина.

Уточняется, что порядок приема студентов учебные заведения разработают в течение 10 дней.

Ранее сообщалось, что абитуриенты из Донбасса смогут поступить в вузы России по квотам для иностранцев.