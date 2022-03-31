Российские туроператоры вернули из-за рубежа всех организованных туристов

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила о возвращении из-за рубежа всех организованных туристов из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Важнейшее решение — по поддержке туроператоров, которые в сложнейших условиях закончили вывоз и вернули всех наших организованных туристов, которые испытывали сложности с возвращением домой. Это чуть больше 100 тыс. человек», — сказала она на встрече правительства с представителями туриндустрии.

Догузова добавила, что власти компенсируют расходы и издержки туроператоров, которые они несли несколько недель.

Ранее Ростуризм попросил туроператоров обеспечить российским туристам, которые не смогли вовремя улететь из Египта, комфортные и безопасные условия.

25 марта сообщалось, что в Россию вернули свыше 85 тыс. застрявших туристов.