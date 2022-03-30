СК изучит украинские учебники по истории на предмет насаждения ненависти к России

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках уголовных дел о событиях в Донбассе проанализировать украинские учебник по истории на предмет нацеливания детей на ненависть к России и русскому языку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Бастрыкин поручил следователям во взаимодействии со специалистами-историками изучить данную информацию и дать правовую оценку указанным фактам в рамках расследования находящихся в производстве уголовных дел», — указано в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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