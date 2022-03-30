Глава ВОЗ назвал пандемию COVID-19 последней в истории человечества

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что COVID-19 станет последней пандемией в истории человечества. Об этом сообщает ТАСС.

«Совершенно ясно, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. Эта напасть стала больше, чем просто кризис здравоохранения. Она разрушила жизни и благополучие людей. Коронавирус унес жизни более 6 млн человек. Нарушена работа систем здравоохранения, впервые в этом веке произошел рост числа людей на планете, живущих в абсолютной нищете», — сказал он, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

При этом глава организации отметил, что пока не ясно, когда закончится нынешняя пандемия каков будет итоговый ущерб.

Гебрейесус заявил о необходимости расширить производство вакцин во всех охваченных ею странах, особенно в государствах со средним и низким доходом, а также создать продвинутую систему раннего предупреждения о приближении пандемии, подготовки и борьбы с ней.

С начала пандемии в мире было выявлено больше 482 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,1 млн смертей.

Ранее в ВОЗ раскритиковали ряд стран Европы за отмену коронавирусных ограничений. Там уточнили, что рост заболеваемости COVID-19 в последние дни наблюдается в 18 из 53 европейских государств.