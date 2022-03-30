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В ОП оценили влияние YouTube на детей

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич рассказал, представляет ли YouTube угрозу для несовершеннолетних пользователей видеохостинга.

«Деструктивный контент на YouTube не удаляется годами, обращения Роскомнадзора систематически игнорируются, штрафы не платятся. Видеосервис на данный момент один из самых злостных нарушителей российского законодательства», — отметил он.

По его словам, часть материалов, которые распространяются на YouTube, не только могут попасть в поле зрения несовершеннолетних пользователей, но еще и откровенно на них таргетируются.

«Мы уже видели подобное на протяжении нескольких лет, когда платформа наряду с другими западными онлайн-платформами использовалась для призывов к детям совершать противоправные действия», — добавил Малькевич.

YouTube в настоящем виде опасен для детского психического здоровья, считает эксперт. Малькевич подчеркнул, что неудаление противоправного и деструктивного контента грозит распространению моды на суицид, увлечения наркотиками и алкоголем, а также вгоняет подрастающее поколение в депрессию.

«Пока YouTube работает на территории РФ, зарабатывая на российских пользователях, в том числе детях, российский закон остается для него законом и должен неукоснительно соблюдаться. Компания обязана уважать и соблюдать, и защищать права и интересы российских пользователей.

Роскомнадзор имеет полное право требовать от YouTube исполнения закона. А в случае с контентом, вредным для детей – это его обязанность. Если компания этого не делает – она должна нести ответственность, установленную законодательством нашей страны», — заключил он.

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