В МВД рассказали об изъятии более 150 тонн поддельного алкоголя на сумму более 100 млн рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полицейские изъяли более 150 тонн спиртосодержащей продукции стоимостью более 100 млн руб. в ходе задержания организаторов подпольных цехов по производству поддельного алкоголя, сообщает «МВД Медиа».

Задержано семь подозреваемых, трое объявлены в федеральный розыск.

Продукция в бутылках с этикетками известных брендов РФ и федеральными специальными марками хранилась в складах на территориях Московской, Орловской и Самарской областей.

«В ходе расследования допрошены более 50 свидетелей, проведено более 40 судебных экспертиз, включая технико-криминалистические, физико-химические и пищевые. По их результатам установлено, что часть изъятой спиртосодержащей продукции изготовлена с использованием сырья, включенного в список ядовитых веществ», — отметила Волк.

Пятерых задержанных отправили под стражу, один под домашним арестом и еще один под подпиской о невыезде. Наложен арест на их денежные средства, а также на элитную недвижимость одного из подозреваемых.

Ранее министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о расширении эксперимента по маркировке ввозимого на российскую территорию алкоголя.