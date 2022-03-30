Саратовский кот Пузик спас хозяина, когда в квартире начался пожар

В Саратове кот по кличке Пузик спас своего хозяина, когда в квартире начался пожар.

Пожар в пятиэтажном доме на улице Крымской произошел поздно вечером 29 марта. На первом этаже загорелась квартира, ее хозяин успеть выбежать на улицу и предупредить соседей.

Когда на место прибыли пожарные, мужчина рассказал, что в квартире остался кот. В ходе тушения возгорания спасатели нашли кота, он лежал в углу в судорогах.

«Пожарные вынесли кота на свежий воздух, минут 20 откачивали его, давая кислород из баллона. Все это время хозяин квартиры Александр был рядом. Он рассказал пожарным, что спал, в квартире работал телевизор. Вдруг кот Пузик стал кусать и царапать его руку, мяукал. Мужчина проснулся, увидел, что горит телевизор, квартира наполняется дымом. Второпях выбегая, мужчина не успел взять с собой своего спасителя», — говорится в публикации на сайте МЧС России по Саратовской области.

Пузика отправили в ветеринарную клинику на осмотр, сейчас его состоянию ничего не угрожает.

Ранее два лабрадора спасли хозяина, потерявшего сознание на прогулке.