РФ выплатила почти 14 млн рублей жителям Украины как материальную помощь

Единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. руб. выплачена почти 1,4 тыс. жителям Украины. Об этом заявил ТАСС источник в силовой структуре.

«На данный момент выплачено почти 14 млн руб. 1,4 тыс. жителям Украины. Это единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. руб.», — пояснил источник.

В общей сложности за получением материальной помощи обратились почти 2 тыс. человек. По информации агентства, РФ продолжает поставлять гуманитарную помощь в виде продуктов питания, а также предметов первой необходимости. Получателями помощи являются жители Донбасса и Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее российские военные доставили в Херсонскую область 20 тонн гуманитарной помощи.