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В России растет производство круп

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Российские предприятия продолжают наращивать объемы производства основных видов круп, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства РФ.

По итогам первых двух месяцев 2022 года было произведено 271 тыс. тонн, что на 19,1% больше аналогичного периода в 2021 году. В феврале текущего года показатель увеличился почти на 16% по сравнению с январем.

«С начала года производство круп растет очень высокими темпами, и сейчас оно достигло рекордного уровня. Это наглядно показывает, что пищевые и перерабатывающие предприятия способны обеспечить потребителей продуктами даже в условиях ажиотажного спроса. Тем более, что сырья для наших переработчиков достаточно, а принимаемые меры таможенно-тарифного регулирования позволяют дополнительно насыщать внутренний рынок.

На этот год достаточно хорошие прогнозы по основным крупяным культурам, например, будут расширены площади под гречихой в Алтайском крае, который является ее основным производителем в стране. Поэтому ситуация с крупами не вызывает беспокойства, а рынок точно будет обеспечен этой продукцией», — отметил исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев.

Производство риса выросло на 23,6% за два месяца, пшеничной крупы – на 30,1%, манной – на 40,8%, гречневой – на 24,7%, перловой – на 12,8%, а кукурузной – на 65,5%.

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