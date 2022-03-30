Мэр Донецка заявил о частичном разрушении жилого дома снарядом ВС Украины

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате утреннего обстрела снаряд вооруженных сил Украины попал в девятый этаж жилого дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

Дом расположен по адресу: ул. Пинтера, 8, микрорайон Текстильщики.

По словам Кулемзина, снаряд частично разрушил восьмой этаж первого подъезда с последующим возгоранием. Информация о пострадавших уточняется.

Также мэр сообщил, что в ходе обстрела Кировского района возле школы №97 осколочные ранения получил мирный житель – мужчина 1961 года рождения.

Ранее представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов калибром 122 мм.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».