Открывшую стрельбу в красноярском детсаду арестовали до 27 мая

Молодая женщина, которая открыла стрельбу в детском саду в Красноярске, а до этого, предположительно, застрелила отца, арестована до 27 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

«Железнодорожный райсуд Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27.05.22 включительно», – сказано в сообщении ведомства.

По данным следствия, 28 марта 2022 года девушка пришла в детский сад, находящийся на улице Менжинского в Красноярске. Одна из воспитательниц заметила под пальто у 19-летней злоумышленницы ружье и попыталась его забрать. Из-за этого произошел выстрел в сторону детсада. В этот же день девушка, предположительно, убила своего 56-летнего отца.

Причиной своих поступков женщина назвала ненависть к мужчинам.