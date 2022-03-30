В Гаити в ходе митинга убили человека и сожгли самолет американской НКО

В городе Ле-Ке в Гаити один человек погиб в ходе манифестации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Haiti24.

Также появилась информация о том, что протестующие сожгли самолет американской НКО.

Погибший был убит пулей в голову, еще 10 человек пострадали во время протестов.

Обыватели вышли на улицы, чтобы высказаться против бизнесменов, которые, воспользовавшись напряженной ситуацией в окрестностях столицы, повышают цены на авиабилеты.

В связи с этим манифестанты незаконно проникли в местный аэропорт и подожгли самолет.

Экипаж уничтоженного борта не пострадал.