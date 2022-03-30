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Инфекционист рассказал об эпидемиологической ситуации в России

Инфекционист Вознесенский заявил, что в РФ наблюдается позитивная эпидемиологическая ситуация

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в РФ является позитивной, передает РИА «Новости».

«Если мы обратимся к данным эпидемиологическим, которые отслеживаются в России по ОРВИ вообще год к году, то начиная с марта, тем более уж апрель и май, у нас идет глобальное снижение заболеваемости всеми ОРВИ», — сказал он.

При этом специалист отметил, что это не означает, что с наступлением следующего сезона ОРВИ, то есть осенью-зимой, не будут заново введены какие-то ограничительные меры.

Также он указал, что для властей главным показателем для отмены ограничений является число свободных коек для больных коронавирусом.

Ранее доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов рассказал, что штамм COVID-19 «омикрон» начинает обретать формы обычного ОРВИ.

До этого иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков заявил, что «омикрон» по его симптоматике нельзя отнести к обычной простуде, причем он в принципе никак не относится к ОРВИ.

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