Один ребенок погиб, двое — госпитализированы после падения под лед реки

В Иркутске трое детей провалилось под лед реки Ангары. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру региона, которая проводит проверку в связи с гибелью одного из подростков.
Трое подростков вышли на нестабильный весенний лед реки Ангары в черте города, в районе улицы Сурнова, и в какой-то момент провалились под него.
Прохожие заметили детей в воде – они смогли помочь двум мальчикам. Их вытащили, после чего им понадобилась госпитализация из-за переохлаждения.
Третьего ребенка унесло течением, позже его тело нашли сотрудники МЧС в ходе поисково-спасательной операции.
Прокуратура, МВД и СКР проводят проверку.
Ранее в МЧС РФ предупредили, что весенний лед стремительно тает из-за существенного перепада температуры. Выходить на него очень опасно, указали спасатели.