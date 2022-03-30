Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Глава Олимпийского комитета России рассказал о тесном сотрудничестве с Европой 11:33
Знакомая нападавшей назвала повод группового избиения 15-летней школьницы в Самарской... 11:33
В России выявили еще 16 828 случаев COVID-19 11:32
Премьер Венгрии Орбан: вмешательство в конфликт на Украине стало бы... 11:27
Под Улан-Удэ бывший контрактник напал на воинскую часть 11:18
Олимпийский чемпион ответил на вопрос об альтернативе Вяльбе на посту главы ФЛГР 11:17
Названа причина смерти зрителя на концерте в театре Российской армии... 11:11
Бельгийская художница научилась жить без рук и самостоятельно ухаживать... 11:04
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52

В МЧС рассказали об опасности выхода на весенний лед

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Robert F. Bukaty/AP

В МЧС РФ предупредили, что весенний лед стремительно тает из-за существенного перепада температуры. Выходить на него очень опасно, указали спасатели. Об этом информирует РИА «Новости».

Они указали на колебание среднесуточных температур воздуха. Лед на проточных водоемах особенно непрочен, могут быть проталины, промоины и глубокие трещины, пояснили в МЧС.

Особенно быстро разрушается лед там, где есть течение, сбросы теплых вод, а также заросли и растительность.

Ведомство призывает россиян не выходить на опасный весенний лед, а муниципальные власти усилить предупредительную работу на водоемах.

МЧС в особенности обращает внимание любителей рыбалки на меры безопасности на открытых водоемах и тем, кто решил сократить дорогу по водоему пешком или на машине.

20 февраля тело бывшего заместителя главы Минюста Владимира Ялунина нашли в реке в 10 км от того места, где он провалился под лед на своем квадроцикле. По словам родственников Ялунина, 70-летний экс-чиновник отправился вечером 5 февраля в церковь недалеко от Козино, но домой не вернулся.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть