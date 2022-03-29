В селе под Белгородом произошел взрыв

В районе села Красный Октябрь под Белгородом произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что жертв и пострадавших среди жителей нет, разрушения также отсутствуют.

На месте работают экстренные службы.

Губернатор пообещал сообщить о причинах произошедшего позже.

23 марта в Белгородской области России взорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины. Пострадали несколько человек. Это не первый случай после начала военной операции, когда Белгородская область попадает под украинские обстрелы. В конце февраля здесь были разрушены девять домов и также ранены местные жители. Власти предлагали населению приграничной территории уехать, и часть из них согласилась.