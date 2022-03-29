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Журнал PeopleTalk создал проект о российских паралимпийцах, которых не пустили на Игры в Пекине

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Журнал PeopleTalk создал новый проект «Несгибаемые», который рассказывает о паралимпийских спортсменах из России, не допущенных на Олимпийские игры в Пекине, сообщает пресс-служба издания.

«Наши атлеты ехали на соревнования, еще не догадываясь, как сложится их судьба. О своей дисквалификации многие из них узнали буквально перед стартом. 4 марта на Пекинском национальном стадионе прошла красочная церемония открытия 13 Паралимпийских игр. «Радостное свидание на чистом льду и снегу» (именно так в этом году звучал лозунг Паралимпиады) состоялось для всех, кроме наших спортсменов», — говорится в поступившем в редакцию «Газеты.Ru» сообщении.

Проект PeopleTalk рассказывает истории спортсменов, которые доказывают, что сила духа, вера в себя и умение достойно справляться с трудностями порой гораздо важнее, чем быть быстрее, выше и сильнее.

Один из участников проекта парасноубордист Михаил Слинкин рассказал, что последние четыре года сборная очень много тренировалась, и был виден огромный прогресс у каждой команды.

«Хотелось логического завершения всех приложенных усилий, оно должно было случиться на Паралимпиаде в Пекине. Но нас лишили такой возможности. В Ханты-Мансийске мы отвели душу. Конечно, это не международные соревнования, но все же возможность себя проявить, показать результат, над которым ты так долго работал. Я всегда считал, считаю и буду считать, что спорт должен быть вне политики. Его предназначение объединять людей, а не разъединять их по национальным, политическим, идеологическим признакам – олимпийское и паралимпийское движение в первую очередь ради этого и создавалось», — сказал он.

Напомним, 3 марта 2022 года решением Международного паралимпийского комитета команда российских спортсменов была отстранена от участия в зимних Паралимпийских играх в Пекине. Чтобы не растерять соревновательный дух, российские паралимпийцы приняли участие в альтернативных играх в Ханты-Мансийске, где показали отличные результаты. Соревнования проходили в период с 17 по 20 марта.

Ранее журнал Peopletalk создал проект о паралимпийском спорте и героях Паралимпиады в Токио. Тогда героями проекта также стали девять спортсменов.

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