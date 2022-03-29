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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Мэр Донецка сообщил об остром дефиците воды

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Кристина Мельникова

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что запасов воды в городе осталось немного — не более, чем на две недели. Его цитирует РИА «Новости».

По его словам, переход на сокращенный график подачи воды населению не решил проблему.

«Запасов осталось не более, чем на две недели. В среду, 30 марта, в городе будет отключено центральное отопление», — сказал Кулемзин.

Ранее в Донецке сократили подачу питьевой воды до одного раза в двое суток. Незадолго до этого Кулемзин сообщил, что жителям города «воды катастрофически не хватает» — ежедневно подвозят порядка 60 тонн воды, поскольку отдельные районы полностью остались без водоснабжения.

21 февраля власти ДНР ввели режим ЧС государственного уровня из-за прерывания централизованного питьевого водоснабжения. Нарушение работы насосной станции произошло из-за артиллерийских обстрелов территории республики, — без воды остались более 21 тыс. человек и десятки важных социальных объектов.

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