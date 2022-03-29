«Новые люди» предлагают кабмину ввести мораторий на рост цен на услуги ЖКХ

Замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева в ходе поездки в Тверскую область озвучила предложения, которые фракция предлагает включить в третий пакет антикризисных мер правительства РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Среди представленных инициатив в том числе введение моратория на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги.

«Мы предлагаем ввести мораторий на повышение цен на коммунальные услуги. Это очень существенная статья расходов для малоимущих граждан», — сказала Авксентьева.

Также «Новые люди» предлагают «государству взять на себя половину обязательств по ранее полученным ипотечным кредитам».

«Распространить эту норму предлагаем на молодые семьи и семьи с детьми. Это очень существенная статья расходов для семей, особенно для тех, у кого ипотечная квартира — единственное жилье. Это неправильно, когда родители вынуждены выбирать — заплатить по ипотеке или направить деньги на питание, одежду и дополнительное образование своего ребенка», — заявила парламентарий.

Авксентьева сообщила, что «Новые люди» составляют письмо в Минфин РФ, в котором подробно объяснят необходимость этой льготы.

«Деньги на эти цели предлагаем выделить из Фонда национального благосостояния. Здоровые, сытые и счастливые дети — это и есть настоящий фонд нашего благосостояния», — пояснила политик.