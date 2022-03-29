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В МИД РФ заверили, что ответные меры на действия ЕС не коснутся рядовых европейцев

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила работу готовящегося указа об ответных мерах визового характера. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Несмотря на попытки Запада усложнить контакты, гуманитарные связи, разрушить культурные, деловые связи, российская сторона не намерена, ну можно сказать, отыгрываться на рядовых европейцах», — сказала она.

Захарова уточнила, что действия документа не будут распространяться на иностранных граждан, уже находящихся в России на законных основаниях.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о подготовке новых мер по ограничению въезда граждан из стран, осуществляющих недружественные действия против России.

До этого стало известно, что с 28 февраля Евросоюз прекращает действие двустороннего соглашения об упрощенной выдаче виз отдельным категориям граждан.

Упрощенная процедура выдачи виз ЕС теперь не будет действовать для российских дипломатов и парламентариев, членов Конституционного и Верховного судов, членов официальных делегаций, а также бизнесменов и представителей деловых организаций.

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ЕС — Россия
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