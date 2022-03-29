Делегации РФ и Белоруссии не пригласили на годовщину освобождения концлагеря Бухенвальд

Организаторы памятных мероприятий по случаю 77-й годовщины освобождения концлагеря Бухенвальд не пригласили официальные делегации из РФ и Белоруссии, об этом они сообщили в Twitter.

«Мы проинформировали посольства двух стран, что их (официальных делегаций) присутствие не будет приветствоваться. Однако мы особенно почтим память российских, белорусских и украинских жертв концлагерей», — отметили организаторы.

Подчеркивается, что это касается лишь официальных делегаций — простые люди из России и Белоруссии будут желанными гостями на этом мероприятии, а венки с лентами в цветах национальных флагов РФ и Белоруссии будут возложены к памятнику в мемориальном комплексе. Также ожидается, что клятву заключенных Бухенвальда прочитают молодые люди из России и Украины.

Ранее стало известно, что Москва выплатит ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в честь Дня Победы от 10 до 25 тыс. руб.